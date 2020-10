Due arresti per la notte di guerriglia a Napoli Viminale | “Scontri preordinati”

Leggi su tpi

(Di sabato 24 ottobre 2020) Due persone sono state arrestate dalla Digos per gli scontri tra forze dell’ordine e manifestanti che si sono verificati nella tarda serata di ieri a. I due con precedenti penali sono stati bloccati in flagranza in via Santa Lucia, durante la fase più calda dell’assedio alla Regione Campania mentre reagivano, alla presenza della polizia, lanciando bottiglie e oggetti contundenti. Inviati aglidomiciliari, 0. A. e M. P., entrambi 32enni, stamane vengono processati con rito direttissimo. Si tratta di due persone, già note alle forze dell’ordine per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, del quartiere Vasto. Al momento gli inquirenti della Procura sono impegnati a raccogliere informazioni sull’accaduto per delineare un quadro più chiaro di quanto accaduto in città, in ...