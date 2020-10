Dopo i quattro dal Napoli, l’Atalanta ne prende tre dalla Sampdoria (1-3) (Di sabato 24 ottobre 2020) La sconfitta contro il Napoli ci può anche stare – pur se non in quelle proporzioni di gioco e di risultato -, quella in casa contro la Sampdoria ha il sapore di quella che nel calcio viene chiamata crisi o, se preferite, crisetta. L’Atalanta di Gasperini ricorda il primo Napoli di Champions di Mazzarri. I bergamaschi, in realtà, sono alla seconda stagione consecutiva nell’Europa che conta, Dopo quarti di finale persi nel finale contro il Psg. L’Atalanta è andata sbattere contro la Sampdoria di Ranieri che è salita a nove punti: ha battuto in serie Fiorentina, Lazio e ora Atalanta. Tre vittorie consecutive Dopo le due sconfitte da Juventus e Benevento. I blucerchiati non hanno rubato nulla, anzi. In vantaggio con Quagliarella al ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) La sconfitta contro ilci può anche stare – pur se non in quelle proporzioni di gioco e di risultato -, quella in casa contro laha il sapore di quella che nel calcio viene chiamata crisi o, se preferite, crisetta. L’Atalanta di Gasperini ricorda il primodi Champions di Mazzarri. I bergamaschi, in realtà, sono alla seconda stagione consecutiva nell’Europa che conta,quarti di finale persi nel finale contro il Psg. L’Atalanta è andata sbattere contro ladi Ranieri che è salita a nove punti: ha battuto in serie Fiorentina, Lazio e ora Atalanta. Tre vittorie consecutivele due sconfitte da Juventus e Benevento. I blucerchiati non hanno rubato nulla, anzi. In vantaggio con Quagliarella al ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo quattro Pup di via Giulia, il giardino si farà: dopo quattro anni di stallo la giunta Raggi approva il progetto RomaToday Squalificati in Serie A 2020/2021 dopo la 4° giornata: ecco quali

Una giornata di squalifica per Chiesa della Juventus e Milenkovic-Savic che ha ricevuto anche un'ammenda da 10mila euro MILANO - Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Gi ...

Sinner ritrova Zverev a Colonia. Semifinale LIVE su Supertennis alle 19

Venti giorni dopo la vittoria negli ottavi di finale di Parigi, Sascha avrà la chance di vendicare la sconfitta contro Jannik nella sua Germania, stavolta sul veloce. Ma l'azzurro ha le carte in regol ...

