Daniele Scardina: "Mi è crollato il mondo addosso dopo la morte di mio nonno e la perdita di un amore"

Daniele Scardina, nel corso della sesta puntata di 'Ballando con le stelle', si è raccontato in una lunga clip introduttiva prima di esibirsi su una rumba assieme alla propria maestra, Anastasia Kuzmina: "Prima di Ballando arrivavo da una caduta che mi ha buttato a terra in un modo violento. Subito dopo il lockdown pensavo che potesse riprendere tutto in modo normale. Ed è stato proprio lì che la vita mi ha sconvolto con la perdita di mio nonno. Era famiglia, vita. Io e lui scherzavamo tutto il tempo, ho ancora dei video dove cantavamo, abbracciati, era davvero la mia vita. Si è sempre preso cura di me".

