Covid, lacrimogeni a Napoli: protesta contro il lockdown di De Luca (Di sabato 24 ottobre 2020) Fonte: twitter.itMigliaia di persone sono scese in strada durante la notte a Napoli subito allo scoccare del coprifuoco delle 23.00 per manifestare davanti alla sede della Regione Campania contro il coprifuoco e contro l'ipotesi di lockdown che oggi Vincenzo De Luca ha richiesto al governo. Numerosi gli scontri con la Polizia in tenuta di antisommossa, lancio di lacrimogeni per le strade, bombe carta e petardi. Portati in strada numerosi striscioni proprio contro De Luca "Tu ci chiudi, tu ci paghi" e contro il Governo. Un altro striscione recita "A salute è 'a prima cosa ma senza soldi non si cantano messe".

