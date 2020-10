Coronavirus: Conte-capidelegazione, no divieto spostamenti tra regioni (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, non scatterà il divieto di spostarsi tra regioni diverse. E' quanto stabilito nel corso della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza sulle misure anti-Covid, conclusa da pochi minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, non scatterà ildi spostarsi tradiverse. E' quanto stabilito nel corso della riunione tra il premier Giuseppee idelle forze di maggioranza sulle misure anti-Covid, conclusa da pochi minuti.

