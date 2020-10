Coronavirus, Campania in lockdown: notte di scontri violenti a Napoli (Di sabato 24 ottobre 2020) Una notte difficile quella appena trascorsa per il capoluogo campano. Napoli si è trasformata in una zona di guerriglia dopo l’annuncio del Presidente De Luca di mettere l’intera regione Campania in regime di lockdown, a causa dell’eponenziale aumento dei casi. Migliaia di persone, titolari di attività commerciali di vario genere, si sono riversate in strada inizialmente per protestare pacificamente contro la decisione estrema e, in pochi minuti, la situazione è degenerata. Una troupe televisiva è stata aggredita e, nella mattinata successiva, si contano i danni. Guerriglia a Napoli È iniziato tutto allo scoccare delle 23, prima notte del coprifuoco, un migliaio di persone sono riversate in strada per le vie del centro, a ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Unadifficile quella appena trascorsa per il capoluogo campano.si è trasformata in una zona di guerriglia dopo l’annuncio del Presidente De Luca di mettere l’intera regionein regime di, a causa dell’eponenziale aumento dei casi. Migliaia di persone, titolari di attività commerciali di vario genere, si sono riversate in strada inizialmente per protestare pacificamente contro la decisione estrema e, in pochi minuti, la situazione è degenerata. Una troupe televisiva è stata aggredita e, nella mattinata successiva, si contano i danni. Guerriglia aÈ iniziato tutto allo scoccare delle 23, primadel coprifuoco, un migliaio di persone sono riversate in strada per le vie del centro, a ...

