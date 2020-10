Carmen Russo imita Madonna a Tale e Quale Show | l’esibizione è un vero disastro

Leggi su biccy

(Di sabato 24 ottobre 2020) Giulia Sol la scorsa settimana è stata duramente attaccata sul web per la suazione di Alessandra Amoroso a, ma ieriè riuscita a fare di peggio. La ballerina ha vestito i panni died ha “cantato” Vogue. Il volto non era affatto somigliante, l’attitude non c’era, ma ilproblema era la voce. Fuori tempo, lontanissima dal timbro della regina del pop e in qualche passaggioha addirittura sbagliato le parole. I giudici questa volta avranno criticato l’esibizione della concorrente? Ovviamente no. Vincenzo Salemme ha fatto i complimenti per la somiglianza con la popstar americana: “Ti ho trovata somigliante quindi bravi quelli del trucco. ...