‘Caos drive-in tra attese e disagi per gli utenti’: Palozzi (Cambiamo) chiede maggiore attenzione e rispetto per i cittadini (Di sabato 24 ottobre 2020) “Pur comprendendo la delicatezza e la complessità dell’emergenza sanitaria in atto, non possiamo non porre l’attenzione – purtroppo – sulle inefficienze e sulle criticità dimostrate dall’amministrazione Zingaretti nell’organizzazione della rete dei drive-in, dislocati sul territorio regionale. Sono tante, infatti, le segnalazioni da parte dei cittadini del Lazio, che lamentano lunghe file e faticose attese prima di essere sottoposti a tampone. Come accaduto ieri, ad esempio, dove in alcuni casi gli automobilisti hanno dovuto attendere fino a 8 ore nella propria macchina prima di svolgere il test. Una situazione organizzativa e sanitaria paradossale, precaria, difficile, che fa peraltro il paio con gli innumerevoli disservizi registrati nelle passate settimane in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 ottobre 2020) “Pur comprendendo la delicatezza e la complessità dell’emergenza sanitaria in atto, non possiamo non porre l’– purtroppo – sulle inefficienze e sulle criticità dimostrate dall’amministrazione Zingaretti nell’organizzazione della rete dei-in, dislocati sul territorio regionale. Sono tante, infatti, le segnalazioni da parte deidel Lazio, che lamentano lunghe file e faticoseprima di essere sottoposti a tampone. Come accaduto ieri, ad esempio, dove in alcuni casi gli automobilisti hanno dovuto attendere fino a 8 ore nella propria macchina prima di svolgere il test. Una situazione organizzativa e sanitaria paradossale, precaria, difficile, che fa peraltro il paio con gli innumerevoli disservizi registrati nelle passate settimane in ...

CorriereCitta : ‘Caos drive-in tra attese e disagi per gli utenti’: Palozzi (Cambiamo) chiede maggiore attenzione e rispetto per i … - affariroma : Caos tamponi: ai drive-in solo con prenotazione online. La mossa anti code - - Affaritaliani : Caos tamponi: l'ultima mossa anti code Ai drive-in solo con prenotazione online - primaitaliana19 : RT @qn_giorno: #Milano, #Cinisello, caos e code al Bassini per l’area test 'drive in' - alcinx : RT @qn_giorno: #Milano, #Cinisello, caos e code al Bassini per l’area test 'drive in' -