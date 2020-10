Borussia Dortmund, Emre Can positivo al Covid (Di sabato 24 ottobre 2020) Emre Can è risultato positivo al Covid. Si è sottoposto al test ieri mattina e si trova in isolamento. L'ex juventino, che nel Borussia Dortmund viene utilizzato da Favre in una difesa a tre, sul ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 ottobre 2020)Can è risultatoal. Si è sottoposto al test ieri mattina e si trova in isolamento. L'ex juventino, che nelviene utilizzato da Favre in una difesa a tre, sul ...

Lazio, Luis Alberto: “Col Bologna sarà una gara difficile ma noi vogliamo vincere”

La Lazio, dopo la grande vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, si prepara al match di questa sera in campionato contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. Sulla sfida ai felsinei ...

Emre Can è risultato positivo al Covid. Si è sottoposto al test ieri mattina e si trova in isolamento. L'ex juventino, che nel Borussia Dortmund viene utilizzato da Favre in una difesa a tre, sul ...La Lazio, dopo la grande vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, si prepara al match di questa sera in campionato contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. Sulla sfida ai felsinei ...