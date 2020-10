Alessandra Mussolini: Ballando 24 ottobre 2020 (video e gallery) (Di domenica 25 ottobre 2020) La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 24 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla politica Alessandra Mussolini e dal noto ballerino Maykel Fonts, uniti da una reciproca simpatia (platonica). La coppia ha ballato una Salsa sulle note del celebre brano Mambo Italiano, in omaggio alla zia Sophia Loren. Alessandra Mussolini: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Come sempre una performance discreta, abbastanza buona, ma senza una particolare crescita rispetto alla ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 25 ottobre 2020) La sesta puntata dicon le Stelledi stasera, 24, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla politicae dal noto ballerino Maykel Fonts, uniti da una reciproca simpatia (platonica). La coppia ha ballato una Salsa sulle note del celebre brano Mambo Italiano, in omaggio alla zia Sophia Loren.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Come sempre una performance discreta, abbastanza buona, ma senza una particolare crescita rispetto alla ...

vladiluxuria : Per correttezza dell’informazione fu Di Pietro e non io a dare della “fascista” ad Alessandra Mussolini nella punta… - Vudoppio : RT @manu_el_88: Per ricordare ciò di cui si parla #BallandoConLeStelle Alessandra Mussolini, il marito patteggia per prostituzione minorile… - ChiaraRindi : @Ballando_Rai @milly_carlucci @Ale_Mussolini_ @MaykelFonts76 Grande Alessandra, vai avanti così. FORZA. - Patrizi79006416 : @Ballando_Rai @Ale_Mussolini_ @MaykelFonts76 Bravissima Alessandra, la lucarelli è di una cattiveria velenosa verso… - italiasociale22 : @milly_carlucci @Ballando_Rai @Ale_Mussolini_ @MaykelFonts76 Lucarelli e Bruzzone femministe sessantottine frustrate. Forza Alessandra! -