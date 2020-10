Whirlpool, i sindacati scrivono a Conte: “Ci incontri per sapere la verità” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Le sigle sindacali scrivono al Presidente del Consiglio Conte. “Prima di convocare il tavolo con Whirlpool ci incontri. “Chiediamo – scrivono unitamente da Fim Fiom e Uilm – di avere l’occasione di spiegare il punto di vista dei lavoratori e di chiarire che la situazione attuale di Whirlpool è assai diversa da come la Dirigenza aziendale la ha descritta in questi mesi”. Se da una parte l’azienda dichiara il sito di Napoli “non sostenibile” nei trend di mercato emerge infatti tutt’altro. “Il recente rimbalzo della domanda di mercato – raccontano sindacati – sta determinando difatti un forte incremento produttivo in tutte le fabbriche italiane del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Le sigle sindacalial Presidente del Consiglio. “Prima di convocare il tavolo conci. “Chiediamo –unitamente da Fim Fiom e Uilm – di avere l’occasione di spiegare il punto di vista dei lavoratori e di chiarire che la situazione attuale diè assai diversa da come la Dirigenza aziendale la ha descritta in questi mesi”. Se da una parte l’azienda dichiara il sito di Napoli “non sostenibile” nei trend di mercato emerge infatti tutt’altro. “Il recente rimbalzo della domanda di mercato – raccontano– sta determinando difatti un forte incremento produttivo in tutte le fabbriche italiane del ...

