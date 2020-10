Venduti all’asta i manoscritti di Hitler (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lo ha confermato all’ANSA il direttore della casa bavarese Hermann Historica, Bernhard Pacher. Complessivamente sono stati acquistati per la cifra di 189.500 euro (più il 25% per l’aggiudicazione), 3 i clienti, che dovranno pagare quindi complessivamente 228 mila euro. All’asta erano stati messi sette manoscritti: “quattro sono stati comprati da una persona, che la settimana prossima renderà pubblica la cosa, per poi donarli molto probabilmente ad un museo, che non avrebbe avuto i soldi per acquistarli”. Si tratta di una figura nota, di madrelingua inglese, ma Pacher aggiunge “non posso rivelare né il nome né la nazionalità, per contratto“. Fra i manoscritti era possibile trovare anche un discorso di Hitler nel ’39, pronunciato ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lo ha confermato all’ANSA il direttore della casa bavarese Hermann Historica, Bernhard Pacher. Complessivamente sono stati acquistati per la cifra di 189.500 euro (più il 25% per l’aggiudicazione), 3 i clienti, che dovranno pagare quindi complessivamente 228 mila euro. All’asta erano stati messi sette: “quattro sono stati comprati da una persona, che la settimana prossima renderà pubblica la cosa, per poi donarli molto probabilmente ad un museo, che non avrebbe avuto i soldi per acquistarli”. Si tratta di una figura nota, di madrelingua inglese, ma Pacher aggiunge “non posso rivelare né il nome né la nazionalità, per contratto“. Fra iera possibile trovare anche un discorso dinel ’39, pronunciato ...

