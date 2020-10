Uomini e Donne Ida Platano verità sulla rottura con Riccardo | “non abbiamo più…”

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La relazione fra IdaGuarnieri si è ufficialmente conclusa. L’ex dama ha rotto finalmente il silenzio raccontando tutta la verità al Magazine di. La loro relazione negli studi di Maria De Filippi è stata certamente una delle più appassionanti. Dopo i trascorsi del Trono Over di Gemma e Giorgio, i due protagonisti hanno fatto molto parlare di sé, tanto che il pubblico da casa si è affezionato a loro iniziando a sperare in un lieto fine per la coppia. Nonostante tutto, i desideri dei telespettatori non si sono realizzati perché la loro storia si è conclusa definitivamente. A raccontarlo in un’intervista è stata proprio la, la quale ha ammesso di non aver più avuto alcun genere ...