Un porta in più per la 500 elettrica (Di venerdì 23 ottobre 2020) E' stato Olivier Francoise, presidente del brand Fiat, a presentare, on line, l'ultima evoluzione della poliedrica “500”. La base è quella della versione elettrica, che guadagna una maggiore accessibilità e diventa: 3+1. In sostanza, è stata aggiunta una terza porta, incernierata controvento, sul posteriore, dal lato passeggero. Un'unica portiera, dunque, per il guidatore, ma ingresso più comodo dal lato sinistro, che presenta un'apertura molto più fruibile, priva di montante centrale. Il tutto comporta un incremento di soli 30 kg. Ricordiamo, che la 500 E è motorizzata con un elettrico puro da 118 Cv e 220 Nm di coppia massima, per un'accelerazione simile a quella della sportivissima Abarth: 0-100 da 9 secondi e, soprattutto, 0-50 da 3 secondi. Due i livelli di autonomia: 180 e 320 ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) E' stato Olivier Francoise, presidente del brand Fiat, a presentare, on line, l'ultima evoluzione della poliedrica “500”. La base è quella della versione, che guadagna una maggiore accessibilità e diventa: 3+1. In sostanza, è stata aggiunta una terza, incernierata controvento, sul posteriore, dal lato passeggero. Un'unica portiera, dunque, per il guidatore, ma ingresso più comodo dal lato sinistro, che presenta un'apertura molto più fruibile, priva di montante centrale. Il tutto comun incremento di soli 30 kg. Ricordiamo, che la 500 E è motorizzata con un elettrico puro da 118 Cv e 220 Nm di coppia massima, per un'accelerazione simile a quella della sportivissima Abarth: 0-100 da 9 secondi e, soprattutto, 0-50 da 3 secondi. Due i livelli di autonomia: 180 e 320 ...

RobertoBurioni : Un genitore porta la figlia dalla pediatra e chiede consiglio sulla vaccinazione influenzale della bambina. La pedi… - Ettore_Rosato : Quella sulle #unioni civili è una delle belle leggi approvate nella passata legislatura. Non porta consenso, ma è u… - pisto_gol : Nel Tottenham di Pochettino era il giocatore che giocava più passaggi chiave, che ha fatto più assist e che tirava… - tempoweb : Un porta in più per la 500 elettrica #fiat500 #elettrica #citycar #italiana #automatica - cali_agnese : RT @Im_ImErUb: Volevo chiedere alla Ferragni se può chiedere ai casi umani di non bussare più alla mia porta -

Ultime Notizie dalla rete : porta più Autoblog Top 10 | auto più costose autoblog.it