Tale e quale show: Giulia Sol è Irene Cara (video e gallery) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nel corso della sesta puntata del 23 ottobre 2020 della decima edizione di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Giulia Sol nei panni di Irene Cara, con il brano “What a feeling”. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Gabriele Cirilli, ha valutato la sua performance. Ottima esibizione dal punto di vista canoro, per Giulia, che ha dimostrato di saper cantare molto bene. Il trucco, però, non ha reso molto. Potete vedere l’esibizione di Giulia Sol di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda. ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nel corso della sesta puntata del 23 ottobre 2020 della decima edizione di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto ancheSol nei panni di, con il brano “What a feeling”. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Gabriele Cirilli, ha valutato la sua performance. Ottima esibizione dal punto di vista canoro, per, che ha dimostrato di saper cantare molto bene. Il trucco, però, non ha reso molto. Potete vedere l’esibizione diSol di stasera nelche vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda. ...

CorradoOrecchia : @WandaPriton @pat_ipica Tale e quale io.... Tengo dentro tutto a tenuta stagna... Ma non credo mi faccia così bene - MattiaPino8 : Sento What a feeling a Tale e Quale, ma con questa base ormai penso sempre e solo a Fatima @serenarossi_com e Ciro… - fyrewinter : Come ogni venerdi sera con Tale e Quale ripenso a quando c'era Lino Guanciale come giudice ovvero l'inizio della mia fine - totallynotniall : stasera è quella giusta per vedere tale e quale #GFVIP - Alefranz12 : #gfvip io stasera non ce la faccio a sentire sempre le stesse cose...quindi vedo tale e quale show e seguo il Gf d… -