Strasburgo, fermato italiano 52enne ricercato per 160 stupri e aggressioni sessuali (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il sospetto è che abbia stuprato o abusato dei figli delle sue compagne tra il 2000 e il 2014, ed era ricercato per avere commesso 160 violenze e aggressioni sessuali. Un italiano di 52 anni è stato fermato nei pressi di Strasburgo, a Rumersheim-Le-Haut, nel quadro di un mandato d'arresto europeo lanciato dalla Germania dove l'uomo è accusato di aver commesso gli stupri. Secondo le forze dell'ordine francesi, in Germania sono 122 le inchieste aperte a suo carico. Per le autorità francesi era fuggito dalla Germania per rifugiarsi in Alsazia. (immagine d'archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

