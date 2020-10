Serena Enardu contro Tommaso Zorzi: si passa alle vie legali (Di venerdì 23 ottobre 2020) Serena Enardu non le manda a dire dopo le critiche ricevute da Tommaso Zorzi: l’ex tronista ha deciso di passare alle vie legali Fonte foto: Instagram @SerenaEnardu / FacebookNessuna pietà. Serena Enardu non perdona e l’ex tronista, oggi diventata un’influencer affermata ha deciso di passare alle vie legali. La disputa con Tommaso Zorzi, a suo avviso, non si può chiudere in altro modo. Ospite del programma Instagram di Alfonso Signorini, Casa Chi, la 44 enne ha fatto sapere che ha querelato ufficialmente Tommaso Zorzi, oggi ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 ottobre 2020)non le manda a dire dopo le critiche ricevute da: l’ex tronista ha deciso direvieFonte foto: Instagram @/ FacebookNessuna pietà.non perdona e l’ex tronista, oggi diventata un’influencer affermata ha deciso direvie. La disputa con, a suo avviso, non si può chiudere in altro modo. Ospite del programma Instagram di Alfonso Signorini, Casa Chi, la 44 enne ha fatto sapere che ha querelato ufficialmente, oggi ...

Novella_2000 : Una ex gieffina ha querelato Tommaso Zorzi, però c’è un colpo di scena #GFvip - kitkatsmexw : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi imita Serena Enardu: “ma posso stare dove cazzo voglio?!” #GFVIP - unfabietto : RT @itslarrybabex: Serena Enardu lo querela periodicamente da un anno quindi non ci sono grandi novità. Però Serena posso dirti una cosa? M… - solouncirco : RT @adorvmine: serena enardu ha querelato tommaso zorzi per averle dato della scema scusate ma stando a questi standard dovrebbe querelare… - louflowhar : RT @sobbmar: Non io che l'ho letto come serena enardu che dice 'ma posso stare dove cazzo voglio?' #GFVIP -