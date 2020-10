Scienziati scrivono a Mattarella e Conte: “lockdown subito o 500 morti al giorno” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non virologi per forza, ma Scienziati. In cento scrivono ai due presidenti Mattarella e Conte e avvisano dei rischi che stiamo correndo. Mattarella, Conte e il terzo incomodoCento Scienziati si uniscono e scrivono una lettera per certi versi drammatica al Presidente della repubblica Sergio Mattarella e al premier Giuseppe Conte. Non sono i virologi o infettivologi che vediamo tutti i giorni in televisione, ma Scienziati di primo piano che se hanno deciso di compiere un tale gesto, devono averlo ponderato per bene. Ecco perché il loro appello è ancora più drammatico dei tanti che siamo abituati a sentire ogni giorno. «Come Scienziati, ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non virologi per forza, ma. In centoai due presidentie avvisano dei rischi che stiamo correndo.e il terzo incomodoCentosi uniscono euna lettera per certi versi drammatica al Presidente della repubblica Sergioe al premier Giuseppe. Non sono i virologi o infettivologi che vediamo tutti i giorni in televisione, madi primo piano che se hanno deciso di compiere un tale gesto, devono averlo ponderato per bene. Ecco perché il loro appello è ancora più drammatico dei tanti che siamo abituati a sentire ogni giorno. «Come, ...

RaiNews : In 100 scrivono a #Mattarella e Conte per chiedere subito misure drastiche per salvare economia, lavoro e sanità fa… - fanpage : Gli scienziati scrivono al Presidente Mattarella per scongiurare il peggio. Chiedono misure drastiche - ilriformista : Cento scienziati scrivono a #Mattarella e #Conte: “Agire con misure drastiche entro 2-3 giorni” #coronavirus… - giovanna30573 : RT @Antonio_Caramia: Noi lo chiediamo da settimane. Speriamo che adesso qualcosa cambi. - Avv_Nike : RT @CesareSacchetti: 100 'accademici' scrivono a Mattarella:'prendere misure drastiche o sarà strage.' Questa è l'università italiana. Non… -