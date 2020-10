Sassuolo-Torino 3-3: Linetty, Djuricic, Belotti, Lukic, Chiriches e Caputo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Partita meravigliosa tra Sassuolo e Torino. Finisce 3-3 con la rimonta finale degli emiliani, che segnano tre gol meravigliosi ma subiscono a lungo la supremazia dei granata, mai così convincenti ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Partita meravigliosa tra. Finisce 3-3 con la rimonta finale degli emiliani, che segnano tre gol meravigliosi ma subiscono a lungo la supremazia dei granata, mai così convincenti ...

Guillaumemp : ???? Sassuolo-Torino : 76e : 1-1 77e : 1-2 79e : 1-3 84e : 2-3 85e : 3-3 - socios : Sassuolo vs Torino. - OptaPaolo : 82 - Era da 82 giorni che il #Torino non trovava il gol in #SerieA con un giocatore diverso da Belotti: #Linetty a… - zazoomblog : MOVIOLA – Sassuolo-Torino succede di tutto: Caputo fa il gol del 3-3 (VIDEO) - #MOVIOLA #Sassuolo-Torino #succede - zazoomblog : Serie A altra grande rimonta del Sassuolo sotto la nebbia: Torino ripreso finisce 3-3 - #Serie #altra #grande… -