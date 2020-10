Sardegna, Milano, Genova: mini-lockdown e zone rosse (Di venerdì 23 ottobre 2020) Se l’ondata di contagi non dovesse arrestarsi, si dovrà procedere con l’istituzione di zone rosse e mini-lockdown. Già in Sardegna si parla di un possibile lockdown, sorvegliata speciale in questi giorni insieme alle aree metropolitane di Milano, Genova, Napoli e Roma. Il vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Napoli ha dichiarato: “Le notizie che arrivano dagli ospedali mi preoccupano molto. Per questo è bene dircelo fuori dai denti, la Campania è malata. Napoli è malata“. Anche Milano è sotto osservazione, dove il ministro Antonio Giampiero Russo, responsabile Epidemiologia dell’Agenzia di tutela della salute del capoluogo lombardo, ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Se l’ondata di contagi non dovesse arrestarsi, si dovrà procedere con l’istituzione di. Già insi parla di un possibile, sorvegliata speciale in questi giorni insieme alle aree metropolitane di, Napoli e Roma. Il vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Napoli ha dichiarato: “Le notizie che arrivano dagli ospedali mi preoccupano molto. Per questo è bene dircelo fuori dai denti, la Campania è malata. Napoli è malata“. Ancheè sotto osservazione, dove ilstro Antonio Giampiero Russo, responsabile Epidemiologia dell’Agenzia di tutela della salute del capoluogo lombardo, ...

All'ora dell'aperitivo Milano si presentava con molti locali vuoti o quasi ... Entro 24, massimo 48 ore, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas dovrebbe adottare uno "Stop&Go" di 15 ...

Coronavirus, il governo ha deciso: con 2300 persone in terapia intensiva si chiude tutto.

Sardegna verso un lockdown stop & go ... La struttura ha deciso che «stante l’incremento della curva epidemica a Milano, i ricoveri in cure intermedie sono temporaneamente sospesi sino al 25 ottobre e ...

