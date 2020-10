Pallanuoto, Serie A1 2020-2021: ufficiale la nuova formula. Si parte il 7 novembre (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Serie A1 di Pallanuoto ripartirà il 7 novembre: lo ha ufficializzato la FIN, che ha definito la nuova formula e rilasciato il calendario della prima fase. Il massimo campionato infatti sarà diviso in due fasi prima dei play-off, mentre l’unica retrocessione sarà definita al termine della seconda fase. Nella prima fase le 13 squadre saranno divise in tre gironi da tre ed uno da quattro: il Girone A è composto da Pro Recco, Iren Genova Quinto e RN Salerno, il Girone B da AN Brescia, Roma Nuoto e Pallanuoto Trieste, il Girone C da CC Ortigia, Telimar Palermo e SS Lazio Nuoto, il Girone D da RN Savona, CN Posillipo, RN Florentia e San Donato Metanopoli Sport. La prima fase si svolgerà con partite di andata e ritorno nelle seguenti date: ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) LaA1 diripartirà il 7: lo ha ufficializzato la FIN, che ha definito lae rilasciato il calendario della prima fase. Il massimo campionato infatti sarà diviso in due fasi prima dei play-off, mentre l’unica retrocessione sarà definita al termine della seconda fase. Nella prima fase le 13 squadre saranno divise in tre gironi da tre ed uno da quattro: il Girone A è composto da Pro Recco, Iren Genova Quinto e RN Salerno, il Girone B da AN Brescia, Roma Nuoto eTrieste, il Girone C da CC Ortigia, Telimar Palermo e SS Lazio Nuoto, il Girone D da RN Savona, CN Posillipo, RN Florentia e San Donato Metanopoli Sport. La prima fase si svolgerà con partite di andata e ritorno nelle seguenti date: ...

