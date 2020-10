MotoGP, GP Teruel 2020: Yamaha veloce sul giro secco, ma in gara? Le temperature faranno la differenza per la M1 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per la Yamaha la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Teruel non è certo stata all’altezza del venerdì del Gran Premio di Aragona. Sette giorni orsono, la Casa di Iwata aveva dominato la scena in lungo e in largo, mentre oggi ha lasciato qualche perplessità. L’unico a risultare costantemente molto veloce sul giro secco è stato Maverick Viñales, autore del sesto tempo in mattinata e del secondo nel pomeriggio. Al contrario, i due alfieri del Team Petronas hanno alternato una sessione positiva e una negativa. Franco Morbidelli ha fatto bene nella FP1, Fabio Quartararo nella FP2. Dunque, il quadro appare meno roseo di quanto non lo fosse settimana scorsa, quando peraltro la gara si è risolta in una mezza debacle nonostante ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per lala prima giornata di prove libere del Gran Premio dinon è certo stata all’altezza del venerdì del Gran Premio di Aragona. Sette giorni orsono, la Casa di Iwata aveva dominato la scena in lungo e in largo, mentre oggi ha lasciato qualche perplessità. L’unico a risultare costantemente moltosulè stato Maverick Viñales, autore del sesto tempo in mattinata e del secondo nel pomeriggio. Al contrario, i due alfieri del Team Petronas hanno alternato una sessione positiva e una negativa. Franco Morbidelli ha fatto bene nella FP1, Fabio Quartararo nella FP2. Dunque, il quadro appare meno roseo di quanto non lo fosse settimana scorsa, quando peraltro lasi è risolta in una mezza debacle nonostante ...

