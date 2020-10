Milan, Kessié: «Ibrahimovic ci aiuta. Ma tutti sono importanti» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha commentato la vittoria ottenuta in Europa League contro il Celtic Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta in Europa League contro il Celtic. Milan – «Il calcio è così, i momenti non possono essere tutti buoni. Abbiamo fatto un po’ di fatica, ora l’allenatore gestisce bene lo spogliatoio. La presenza di Ibrahimovic aiuta molto lo spogliatoio. Dopo il lockdown siamo andati subito forte. Il mister ha cercato di creare una famiglia, ognuno aiuta l’altro. tutti i giocatori sono importanti perché Pioli sa gestire il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Franck Kessié, centrocampista del, ha commentato la vittoria ottenuta in Europa League contro il Celtic Franck Kessié, centrocampista del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta in Europa League contro il Celtic.– «Il calcio è così, i momenti non posesserebuoni. Abbiamo fatto un po’ di fatica, ora l’allenatore gestisce bene lo spogliatoio. La presenza dimolto lo spogliatoio. Dopo il lockdown siamo andati subito forte. Il mister ha cercato di creare una famiglia, ognunol’altro.i giocatoriperché Pioli sa gestire il ...

