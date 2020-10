Kulusevski, incidente per il padre mentre lo andava a prendere alla Continassa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Brutta disavventura per il padre di Dejan Kulusevski, centrocampista della Juventus. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’uomo sarebbe rimasto coinvolto in un brutto incidente automobilistico mentre si recava a prendere il figlio alla Continassa. Nessuna grave conseguenza per l’uomo che sta bene, ma tanta paura. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020) Brutta disavventura per ildi Dejan, centrocampista della Juventus. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’uomo sarebbe rimasto coinvolto in un bruttoautomobilisticosi recava ail figlio. Nessuna grave conseguenza per l’uomo che sta bene, ma tanta paura. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

