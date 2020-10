Juventus | McKennie è guarito dal Coronavirus

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Arrivano buone notizie in casain vista delle prossime partite tra campionato e Champions League. il centrocampistadal, è quanto comunicato dal club bianconero con una nota ufficiale. “Westonha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il-Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”., concluso l’isolamento fiduciario del gruppo squadraL'articolodalCalcioWeb.

DiMarzio : #Juventus, McKennie guarito: tampone negativo. Il comunicato del club - SkySport : McKennie, il centrocampista della Juve è guarito dal coronavirus: tampone negativo - io_sono_io01 : RT @NonSoloJuve: ?? ?? ?? ??”Weston #McKennie ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - McKennie guarito dal Covid-19 - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - McKennie guarito dal Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus McKennie

Arrivano buone notizie in casa Juventus in vista delle prossime partite tra campionato e Champions League. il centrocampista McKennie è guarito dal Coronavirus, è quanto comunicato dal club bianconero ...Weston McKennie ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più ...