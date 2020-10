Giro d’Italia 2020: nella tappa delle polemiche si impone Josef Cerny (Di venerdì 23 ottobre 2020) Doveva essere la tappa più lunga del Giro d’Italia 2020, invece è stata la più discussa. L’organizzazione dei corridori ha preferito far dimezzare questa frazione per non incorrere in rischi per la salute a causa del maltempo. A festeggiare, al termine di un pomeriggio molto particolare, sul traguardo di Asti è stato il ceco Josef Cerny (CCC), che coglie il successo più bello della carriera. Resta in Maglia Rosa Wilco Kelderman: domani sul Sestriere si deciderà gran parte della classifica generale. Il colpo di scena oggi è arrivato addirittura prima della partenza. Start che è stato posticipato di qualche minuto perché alcuni corridori sono andati a protestare con l’organizzazione: da lì la decisione ufficiale di ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Doveva essere lapiù lunga deld’Italia, invece è stata la più discussa. L’organizzazione dei corridori ha preferito far dimezzare questa frazione per non incorrere in rischi per la salute a causa del maltempo. A festeggiare, al termine di un pomeriggio molto particolare, sul traguardo di Asti è stato il ceco(CCC), che coglie il successo più bello della carriera. Resta in Maglia Rosa Wilco Kelderman: domani sul Sestriere si deciderà gran parte della classifica generale. Il colpo di scena oggi è arrivato addirittura prima della partenza. Start che è stato posticipato di qualche minuto perché alcuni corridori sono andati a protestare con l’organizzazione: da lì la decisione ufficiale di ...

