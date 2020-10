È morto Giusi La Ganga, storico esponente del Psi torinese (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - Lutto nella politica torinese. È morto a 72 anni Giusi La Ganga. storico esponente del Psi torinese e nazionale, fu parlamentare per quattro legislature fino al 1994. Negli ultimi anni era entrato a far parte prima della Margherita e poi del Pd, ricoprendo la carica di consigliere comunale di Torino dal 2013 al 2016, quando era sindaco Piero Fassino. Proprio il Pd torinese ha dato notizia della scomparsa. "Il Partito Democratico di Torino si stringe attorno alla famiglia La Ganga per la scomparsa del caro Giusi. Lo ricordiamo con affetto per la sua fine e non comune intelligenza politica, per il suo attivismo nel PD e nelle istituzioni ". Leggi su agi (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - Lutto nella politica. Èa 72 anniLadel Psie nazionale, fu parlamentare per quattro legislature fino al 1994. Negli ultimi anni era entrato a far parte prima della Margherita e poi del Pd, ricoprendo la carica di consigliere comunale di Torino dal 2013 al 2016, quando era sindaco Piero Fassino. Proprio il Pdha dato notizia della scomparsa. "Il Partito Democratico di Torino si stringe attorno alla famiglia Laper la scomparsa del caro. Lo ricordiamo con affetto per la sua fine e non comune intelligenza politica, per il suo attivismo nel PD e nelle istituzioni ".

