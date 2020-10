DOC nelle Tue Mani ascolti tv 22 ottobre 2020, la seconda puntata supera i 7 milioni di telespettatori, Argentero tocca il 32% di share nel finale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Doc nelle Tue Mani ascolti tv 22 ottobre 2020, Argentero tocca il 30,1%. più di 10.000 Tweet nella seconda puntata #DOCnelleTueMani Dopo il record di 8 milioni e mezzo di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 23 ottobre 2020) DocTuetv 22il 30,1%. più di 10.000 Tweet nella#DOCTueDopo il record di 8e mezzo di ...

Raicomspa : È iniziata la collezione della stagione completa di #DocNelleTueMani: #inedicola vi aspetta il primo dvd con 2 epis… - shinebrightdie : alle 13.30 attacco con Doc nelle tue mani così per dare una svolta a questa guardia. - fvlldream : RT @litaslife_026: sabato mattina e io ancora ferma sulla super ship che m'è partita per DOC e Giulia che nemmeno nelle serie tv che guarda… - RaiPremium : Alle 21:20 'DOC- Nelle tue mani'- puntata 'causa ed effetti' Il dott. Andrea Fanti perde la memoria dei suoi ultimi… - litaslife_026 : sabato mattina e io ancora ferma sulla super ship che m'è partita per DOC e Giulia che nemmeno nelle serie tv che g… -