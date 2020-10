Dalla Fondazione Cariplo 1.5 mln per la lettura, giovani in testa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un bando da 1,5 milioni di euro per promuovere la lettura fra tutte le fasce della popolazione, in particolare tra i giovani, che oggi leggono sempre meno. L’iniziativa è di Fondazione Cariplo che ha presentato a Milano il bando “Per il libro e la lettura”. L’obiettivo è duplice: facilitare l’accesso alla cultura e, al contempo, supportare chi opera in ambito culturale, settore di cui l’emergenza pandemica ha aggravato la crisi. fmo/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un bando da 1,5 milioni di euro per promuovere lafra tutte le fasce della popolazione, in particolare tra i, che oggi leggono sempre meno. L’iniziativa è diche ha presentato a Milano il bando “Per il libro e la”. L’obiettivo è duplice: facilitare l’accesso alla cultura e, al contempo, supportare chi opera in ambito culturale, settore di cui l’emergenza pandemica ha aggravato la crisi. fmo/vbo/r su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Dalla Fondazione Cariplo 1.5 mln per la lettura, giovani in testa - Provinciagranda : #Cuneo: inaugurata 'E luce fu', la mostra voluta dalla @FondazioneCRC - profarchitetto : #professione Superbonus: dai commercialisti la check list per la documentazione da produrre - Dal Consiglio e dalla… - RedattoreSocial : “Etica civile”. A #Padova una serie di incontri per parlare di cittadinanza. Il primo appuntamento si è tenuto giov… - pucci_francesca : RT @FondBellisario: Complimenti a Francesca Porcu una delle nostre Mele d'Oro 2020. Francesca, ingegnere Aerospaziale, è una delle tre neol… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Fondazione Asti diventa “Città del Sollievo”, riconoscimento ricevuto dalla Fondazione Gigi Ghirotti Onlus ATNews Ert, Longhi dal Bonci di Cesena al Piccolo di Milano

Un Claudio Longhi con gli occhi lucidi ha salutato ieri, in una conferenza online, i collaboratori dei tre anni di direzione artistica a Ert Emilia-Romagna Teatro Fondazione (1 gennaio 2017 – 30 ...

Camogli: il misterioso stop del Teatro dopo il primo bilancio positivo

Sembra addirittura che la Fondazione neppure si muova per ritirare dall’assicurazione i 25.000 euro circa riconosciuti per i danni causati da una pompa impazzita dell’impianto antincendio il 2 ...

Un Claudio Longhi con gli occhi lucidi ha salutato ieri, in una conferenza online, i collaboratori dei tre anni di direzione artistica a Ert Emilia-Romagna Teatro Fondazione (1 gennaio 2017 – 30 ...Sembra addirittura che la Fondazione neppure si muova per ritirare dall’assicurazione i 25.000 euro circa riconosciuti per i danni causati da una pompa impazzita dell’impianto antincendio il 2 ...