“Da quando te ne sei andata…”. Il lutto di Alba Parietti è un dolore che non passerà mai (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alba Parietti nella mattinata di oggi, 23 ottobre 2020, ha voluto ricordare la memoria della sua mamma scomparsa. Per commemorarla si è servita di Instagram, condividendo con i suoi 348Mila follower due dolcissime fotografie, corredandole con delle didascalie davvero commoventi. Alba ha fatto scendere la lacrimuccia a tutti. Ecco le sue parole danno vita ad un ricordo, il più forte e viscerale, di pancia: “Da quando te ne sei andata…” Il buongiorno che questa mattina ha dato Alba Parietti ai suoi follower è stato davvero toccante, lo ha fatto grazie a due post commemorativi che vedono immortalate lei e la sua mamma. Una foto di quando Alba era piccina e la mamma giovanissima, ed una foto recente. Grazia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020)nella mattinata di oggi, 23 ottobre 2020, ha voluto ricordare la memoria della sua mamma scomparsa. Per commemorarla si è servita di Instagram, condividendo con i suoi 348Mila follower due dolcissime fotografie, corredandole con delle didascalie davvero commoventi.ha fatto scendere la lacrimuccia a tutti. Ecco le sue parole danno vita ad un ricordo, il più forte e viscerale, di pancia: “Date ne sei andata…” Il buongiorno che questa mattina ha datoai suoi follower è stato davvero toccante, lo ha fatto grazie a due post commemorativi che vedono immortalate lei e la sua mamma. Una foto diera piccina e la mamma giovanissima, ed una foto recente. Grazia ...

