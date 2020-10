Covid, un positivo a San Nazzaro: è il primo caso dall’inizio della pandemia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoprimo caso di Coronavirus a San Nazzaro. Questa mattina l’Asl ha comunicato al sindaco Giovanni Tommaso Manganiello la positività al Covid-19 di una persona sottoposta a tampone nasofaringeo. Per il più piccolo dei comuni del Mediocalore si tratta del primo contagio in assoluto dall’inizio della pandemia. Di seguito, il messaggio del primo cittadino: “Cari sannazzareni, pochi minuti fa l’Asl di Benevento (Unità di prevenzione epidemiologica) ci ha comunicato che un nostro concittadino, a seguito di tampone nasofaringeo, è risultato positivo al Covid-19. La persona contagiata, a cui rivolgiamo l’augurio di pronta guarigione, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodi Coronavirus a San. Questa mattina l’Asl ha comunicato al sindaco Giovanni Tommaso Manganiello la positività al-19 di una persona sottoposta a tampone nasofaringeo. Per il più piccolo dei comuni del Mediocalore si tratta delcontagio in assoluto dall’inizio. Di seguito, il messaggio delcittadino: “Cari sannazzareni, pochi minuti fa l’Asl di Benevento (Unità di prevenzione epidemiologica) ci ha comunicato che un nostro concittadino, a seguito di tampone nasofaringeo, è risultatoal-19. La persona contagiata, a cui rivolgiamo l’augurio di pronta guarigione, ...

