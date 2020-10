Covid, Salvini: nessuno mi toglie il dubbio che Cina abbia calcolato tutto (Di venerdì 23 ottobre 2020) . È attualmente l’unico Paese con pil positivo L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, in diretta coi suoi sostenitori su Instagram ha detto:”Non sono certo ma nessuno mi toglie il dubbio che la Cina abbia calcolato tutto. Quello è l’unico Paese che in mezzo a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020) . È attualmente l’unico Paese con pil positivo L’ex ministro dell’Interno Matteo, in diretta coi suoi sostenitori su Instagram ha detto:”Non sono certo mamiilche la. Quello è l’unico Paese che in mezzo a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Fedez : Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: «Non ce l’ho e non me la metto» 27 Luglio 2020. Purtroppo… - RobertoBurioni : Segnalo all'On. Salvini che le evidenze scientifiche sono concordi nel dimostrare la NON EFFICACIA della idrossiclo… - repubblica : Covid, la teoria di Salvini: 'Contagiati non vuol dire che sono malati' - ANNAQuercia : - shaweire : RT @Fedez: Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: «Non ce l’ho e non me la metto» 27 Luglio 2020. Purtroppo sulla cassa… -