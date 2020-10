Covid, coprifuoco in Piemonte: ecco il modulo per gli spostamenti (Di venerdì 23 ottobre 2020) Con l’ordinanza che introduce il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino anche il Piemonte torna l’obbligo di autocertificazione per gli spostamenti in quella fascia oraria. Come ha precisato il presidente della Regione Alberto Cirio, fino al prossimo 13 novembre sarà possibile muoversi solo per comprovate esigenze lavorative, situazione di necessità e urgenza, motivi di salute o rientro a casa.ecco il modulo: modulo autocertificazioneDownload L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Con l’ordinanza che introduce ildalle 23 alle 5 del mattino anche iltorna l’obbligo di autocertificazione per gliin quella fascia oraria. Come ha precisato il presidente della Regione Alberto Cirio, fino al prossimo 13 novembre sarà possibile muoversi solo per comprovate esigenze lavorative, situazione di necessità e urgenza, motivi di salute o rientro a casa.ilautocertificazioneDownload L'articolo proviene da Nuova Società.

Agenzia_Ansa : L'Europa raggiunge gli 8 milioni di casi. Il #Covid-19 travolge la Francia, 41mila casi in 24 ore. #Coprifuoco ad… - TgLa7 : #Covid_19: anche il Piemonte introduce il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino, a partire da lunedì 26 ottobre - Agenzia_Ansa : #Covid, #Milano riapre l'ospedale negli spazi dell'ex #Fiera. Bertolaso: 'Oggi i primi sei pazienti'. Fontana: 'Cop… - paparella53 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid-19 record di positivi in #Campania in 24 ore 2280 casi. L'allarme di @VincenzoDeLuca : 'Chiudiamo tutto per 30-40… - serenaviani : RT @TgLa7: #Covid_19: anche il Piemonte introduce il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino, a partire da lunedì 26 ottobre -