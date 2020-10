Covid-19, Fontana: “Possibile lockdown se l’impennata non rallenta” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Covid-19, il governatore Alberto Fontana non esclude un nuovo lockdown in Lombardia. Il politico, intervenuto a SkyTg24, evidenzia la criticità della situazione. “Se l’impennata di contagi non dovesse assestarsi nei prossimi giorni, potrebbe scattare un nuovo lockdown”. Lo annuncia Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, intervenuto in mattinata ai microfoni di SkyTg24. “Se invece dovesse … L'articolo Covid-19, Fontana: “Possibile lockdown se l’impennata non rallenta” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020)-19, il governatore Albertonon esclude un nuovoin Lombardia. Il politico, intervenuto a SkyTg24, evidenzia la criticità della situazione. “Se l’impennata di contagi non dovesse assestarsi nei prossimi giorni, potrebbe scattare un nuovo”. Lo annuncia Attilio, governatore della Regione Lombardia, intervenuto in mattinata ai microfoni di SkyTg24. “Se invece dovesse … L'articolo-19,: “Possibilese l’impennata non rallenta” proviene da Inews.it.

