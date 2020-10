Coprifuoco | proteste a Napoli | inviato di SkyTg24 aggredito in diretta – Video

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 24 ottobre 2020), Paolo FratterCori, striscioni, fumogeni. E spintoni davanti alle telecamere. Acentinaia di persone si sono riversate in strada per protestare contro ile le stringenti restrizioni anti-Covid annunciate dal governatore Vincenzo De Luca. La sommossa è stata caratterizzata anche da momenti piuttosto concitati: undiè statoda alcuni manifestanti mentre documentava la situazione in. Si tratta del giornalista Paolo Fratter, che sul lungomare distava raccontando in tempo reale la movimentata protesta. Ad un tratto, il cronista è stato avvicinato da alcune persone che gli hanno alzato le mani contro, spingendolo ...