Casi sopra quota 16mila (e 4.125 in Lombardia) Morti, si torna a maggio (Di venerdì 23 ottobre 2020) Andrea Cuomo L'indice di positività ormai sfiora il 10% In calo i tamponi, che superano i 14 milioni Dopo il mercoledì nero, il giovedì grigio. Un altro balzetto in avanti nel numero dei contagi registrato dal bollettino di ieri, per fortuna non in salto in lungo da record del giorno precedente. Ma i contagi avanza, allagano il Paese e lo spaventano. Ieri si sono registrati 16.079 nuovi contagi, nuovo record dall'inizio della pandemia, battuto il freschissimo primato di mercoledì (15.199), con la brutta notizia ulteriore di un numero inferiore di tamponi (170.392 contro i 177.848 di mercoledì) e un indice di positività del 9,43 per cento di poco superiore all'8,55 del giorno prima. Ormai quasi un tampone su dieci dà esito positivo. Crescono anche i Morti (136), che portano il totale a 36.968. Era dal 21 ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Andrea Cuomo L'indice di positività ormai sfiora il 10% In calo i tamponi, che superano i 14 milioni Dopo il mercoledì nero, il giovedì grigio. Un altro balzetto in avanti nel numero dei contagi registrato dal bollettino di ieri, per fortuna non in salto in lungo da record del giorno precedente. Ma i contagi avanza, allagano il Paese e lo spaventano. Ieri si sono registrati 16.079 nuovi contagi, nuovo record dall'inizio della pandemia, battuto il freschissimo primato di mercoledì (15.199), con la brutta notizia ulteriore di un numero inferiore di tamponi (170.392 contro i 177.848 di mercoledì) e un indice di positività del 9,43 per cento di poco superiore all'8,55 del giorno prima. Ormai quasi un tampone su dieci dà esito positivo. Crescono anche i(136), che portano il totale a 36.968. Era dal 21 ...

Agenzia_Ansa : #Ricciardi: 'Proposti stop mirati nelle regioni con Rt sopra 1. Scuole aperte, chiusi esercizi commerciali non ess… - M_Dan92 : @vitalbaa Ma tecnicamente, scritta cosi, è riferito ai casi sopra ed è scritta male o è proprio OGNI caso? Per esem… - fontanabuona : Covid-19 in Liguria, oggi 690 nuovi casi. Gli “attualmente positivi” sopra quota 9.000 - lucainge_tweet : Covid-19 in Liguria, oggi 690 nuovi casi. Gli “attualmente positivi” sopra quota 9.000 - tigullio_tweet : Covid-19 in Liguria, oggi 690 nuovi casi. Gli “attualmente positivi” sopra quota 9.000 -

Ultime Notizie dalla rete : Casi sopra Coronavirus Toscana, nuovi casi sopra quota 900. Cinque morti, 162 guariti LA NAZIONE Palestre, mascherine sempre (o quasi). 12 metri quadrati per persona

“In ogni caso è obbligatorio l’utilizzo di soluzioni tecnologiche ... Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5 mq per partecipante, prendendo in ...

Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - "Regolamento"

Chiedi direttamente ai concessionari"). In questo caso i Dati saranno trattati per l’esecuzione di quanto da Lei richiesto e dunque per fornirLe i servizi sopra indicati e tutte le relative attività, ...

“In ogni caso è obbligatorio l’utilizzo di soluzioni tecnologiche ... Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5 mq per partecipante, prendendo in ...Chiedi direttamente ai concessionari"). In questo caso i Dati saranno trattati per l’esecuzione di quanto da Lei richiesto e dunque per fornirLe i servizi sopra indicati e tutte le relative attività, ...