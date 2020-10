Boccia: 'No a lockdown nazionale, sì interventi restrittivi territoriali' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Non ha senso un lockdown nazionale ma hanno senso interventi restrittivi territoriali, questi sì". Così il ministro degli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, intervenendo in video collegamento al Festival del lavoro 2020. Secondo Boccia, "oggi siamo nella fase del monitoraggio continuo, vanno rafforzate le reti sanitarie, ma non un lockdown generalizzato che provocherebbe lo stop ad esempio delle scuole che non sarebbe giusto per quelle aree che possono reggere questo stato, questa condizione", ha concluso Boccia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Non ha senso unma hanno senso, questi;". Co; il ministro degli Affari regionali e le autonomie, Francesco, intervenendo in video collegamento al Festival del lavoro 2020. Secondo, "oggi siamo nella fase del monitoraggio continuo, vanno rafforzate le reti sanitarie, ma non ungeneralizzato che provocherebbe lo stop ad esempio delle scuole che non sarebbe giusto per quelle aree che possono reggere questo stato, questa condizione", ha concluso

TV7Benevento : Boccia: 'No a lockdown nazionale, sì interventi restrittivi territoriali'... - fisco24_info : Coronavirus: Boccia, 'no a lockdown nazionale, sì interventi restrittivi territoriali' : - Zamberlett : RT @noitre32: L'idea fuori dal coro: 'Negozi aperti 24 ore' 'Basta terrorizzare i cittadini. Chiudere non è la soluzione'. Francesco Vaia,… - mariorisaliti1 : RT @noitre32: L'idea fuori dal coro: 'Negozi aperti 24 ore' 'Basta terrorizzare i cittadini. Chiudere non è la soluzione'. Francesco Vaia,… - MarioRigoni2 : RT @noitre32: L'idea fuori dal coro: 'Negozi aperti 24 ore' 'Basta terrorizzare i cittadini. Chiudere non è la soluzione'. Francesco Vaia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Boccia lockdown Boccia: 'No a lockdown nazionale, sì interventi restrittivi territoriali' Adnkronos Boccia: 'No a lockdown nazionale, sì interventi restrittivi territoriali'

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Non ha senso un lockdown nazionale ma hanno senso interventi restrittivi territoriali, questi sì". Così il ministro degli Affari regionali e le autonomie, ...

Coronavirus, Boccia: 'A misure restrittive da governo seguono 'ristori'

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - 'Da quando esiste il Covid abbiamo cambiato approccio nel mondo del lavoro. Ogni volta che ci saranno ...

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Non ha senso un lockdown nazionale ma hanno senso interventi restrittivi territoriali, questi sì". Così il ministro degli Affari regionali e le autonomie, ...Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - 'Da quando esiste il Covid abbiamo cambiato approccio nel mondo del lavoro. Ogni volta che ci saranno ...