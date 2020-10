Barbara è stata una TEMPESTA da record (Di venerdì 23 ottobre 2020) La TEMPESTA Barbara, che ha colpito l’Europa occidentale e che su di noi sta innescando la risalita d’aria caldo umida nord africana, ha già battuto diversi record: quello di pioggia massima, record di vento e record di temperatura minima (alta). Gli effetti più rilevanti si sono avuti sulla Penisola Iberica e in particolare nelle aree maggiormente esposte alla circolazione estremamente umida innescata dalla depressione. La TEMPESTA Barbara ha sgretolato diversi record di pioggia e vento La giornata del 20 ottobre è quella che ha fatto segnare diversi record tra la Penisola Iberica e le isole Canarie. Nel porto di Navacerrada sono stati registrati 129,2 mm di pioggia, il valore ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) La, che ha colpito l’Europa occidentale e che su di noi sta innescando la risalita d’aria caldo umida nord africana, ha già battuto diversi: quello di pioggia massima,di vento edi temperatura minima (alta). Gli effetti più rilevanti si sono avuti sulla Penisola Iberica e in particolare nelle aree maggiormente esposte alla circolazione estremamente umida innescata dalla depressione. Laha sgretolato diversidi pioggia e vento La giornata del 20 ottobre è quella che ha fatto segnare diversitra la Penisola Iberica e le isole Canarie. Nel porto di Navacerrada sono stati registrati 129,2 mm di pioggia, il valore ...

Tag: storm barbara

