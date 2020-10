X Factor 2020, Last Call: questa sera su Sky Uno si formano le squadre ufficiali (Di giovedì 22 ottobre 2020) Siamo arrivati all’ultimo step dedicato alle selezioni, la chance finale di essere tra i protagonisti di X Factor 2020. È la Last Call, in onda questa sera, giovedì 22 ottobre su Sky e NOW TV. Per Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika è giunto il momento della scelta definitiva: dei 20 giovani talenti che hanno superato le prime due fasi di selezioni dello show di Sky, prodotto da Fremantle, soltanto 12 riusciranno a calcare il palco di #XF2020. Un’ultima occasione, per i quattro, per riascoltare i talenti selezionati dai Bootcamp e cancellare poi ogni dubbio e individuare la squadra migliore. Un ultimo ascolto in cui i giudici non saranno da soli. Ad affiancare i giudici nella scelta, infatti, ci sarà (per ognuno di loro) un ... Leggi su tvblog (Di giovedì 22 ottobre 2020) Siamo arrivati all’ultimo step dedicato alle selezioni, la chance finale di essere tra i protagonisti di X. È la, in onda, giovedì 22 ottobre su Sky e NOW TV. Per Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika è giunto il momento della scelta definitiva: dei 20 giovani talenti che hanno superato le prime due fasi di selezioni dello show di Sky, prodotto da Fremantle, soltanto 12 riusciranno a calcare il palco di #XF. Un’ultima occasione, per i quattro, per riascoltare i talenti selezionati dai Bootcamp e cancellare poi ogni dubbio e individuare la squadra migliore. Un ultimo ascolto in cui i giudici non saranno da soli. Ad affiancare i giudici nella scelta, infatti, ci sarà (per ognuno di loro) un ...

MarioManca : #XF2020: il cuore tenero di @MarroneEmma e la precisione di Manuel - SMSNEWSOFFICIAL : X FACTOR 2020 – LAST CALL, GIOVEDÌ 22 OTTOBRE SU SKY E NOW TV - Marco94250944 : RT @ExitBlogger: Giovedì 22 “Last call”. @MarroneEmma insieme a @DarioFaini sceglierà i tre ragazzi che faranno parte della sua squadra ai… - fisco24_info : X Factor, è l'ora della Last Call: Dal 23/10 al via X Factor Daily, dal 23 al 25 tutto su Sky Uno+1 - sportli26181512 : Last Call: si formano le squadre per i Live di X Factor 2020: Per i concorrenti del talent musicale di Sky è l’ulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020 Daily X Factor 2020: chi conduce, quando iniziano e come seguirli Team World X Factor 2020 live e anticipazioni delle Last Call giovedì 22 ottobre...

X Factor 2020 Last Call si formano le squadre in vista dei Live, gli ospiti e le scelte dei 4 giudici X Factor 2020 si avvicina a grandi ...

X Factor 2020 live e anticipazioni delle Last Call giovedì 22 ottobre su Sky Uno e Now Tv

X Factor 2020 Last Call si formano le squadre in vista dei Live, gli ospiti e le scelte dei 4 giudici X Factor 2020 si avvicina a grandi passi al momento dei live che partiranno giovedì 29 ottobre (e ...

X Factor 2020 Last Call si formano le squadre in vista dei Live, gli ospiti e le scelte dei 4 giudici X Factor 2020 si avvicina a grandi ...X Factor 2020 Last Call si formano le squadre in vista dei Live, gli ospiti e le scelte dei 4 giudici X Factor 2020 si avvicina a grandi passi al momento dei live che partiranno giovedì 29 ottobre (e ...