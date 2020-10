Vaccino anti-Covid, un morto tra i volontari: giallo all’AstraZeneca (Di giovedì 22 ottobre 2020) Uno dei soggetti che si è sottoposto ai test per il Vaccino è morto dopo essere transitato dal laboratorio in Brasile. È arrivata la conferma della sua morte dopo la profilassi. Non è però certo che le conseguenze del decesso siano legate al test. Scoppia il caos tra i corridoi della clinica brasiliana gestita da … L'articolo Vaccino anti-Covid, un morto tra i volontari: giallo all’AstraZeneca proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Uno dei soggetti che si è sottoposto ai test per ildopo essere transitato dal laboratorio in Brasile. È arrivata la conferma della sua morte dopo la profilassi. Non è però certo che le conseguenze del decesso siano legate al test. Scoppia il caos tra i corridoi della clinica brasiliana gestita da … L'articolo, untra iall’AstraZeneca proviene da www.meteoweek.com.

