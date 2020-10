Tennis, Jannik Sinner e il ranking dopo i quarti all’ATP di Colonia: top-40 a un passo. E se va avanti… Tutte le proiezioni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Colonia II. L’altoatesino ha sconfitto il francese Pierre-Hugues Herbert e ha staccato il pass per il prossimo turno della manifestazione in corso di svolgimento sul cemento indoor della località tedesca. Il nostro portacolori incrocerà o il canadese Denis Shapovalov o il francese Gilles Simon. L’altoatesino, capace poche settimane fa di spingersi fino ai quarti di finale del Roland Garros fronteggiando Rafael Nadal, continua a scalare il ranking ATP. Grazie al successo odierno, infatti, il 19enne è salito al 44mo posto della graduatoria (recuperando due posizioni rispetto a questa mattina) con 1169 punti all’attivo. E quali sono le proiezioni in caso ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020)si è qualificato aidi finale del torneo ATP 250 diII. L’altoatesino ha sconfitto il francese Pierre-Hugues Herbert e ha staccato il pass per il prossimo turno della manifestazione in corso di svolgimento sul cemento indoor della località tedesca. Il nostro portacolori incrocerà o il canadese Denis Shapovalov o il francese Gilles Simon. L’altoatesino, capace poche settimane fa di spingersi fino aidi finale del Roland Garros fronteggiando Rafael Nadal, continua a scalare ilATP. Grazie al successo odierno, infatti, il 19enne è salito al 44mo posto della graduatoria (recuperando due posizioni rispetto a questa mattina) con 1169 punti all’attivo. E quali sono lein caso ...

MayPinkFlower : RT @SuperTennisTv: Jannik Sinner sfida il francese Herbert per un posto nei quarti di finale del torneo di Colonia! ?? - OA_Sport : Tennis, Jannik Sinner e il ranking dopo i quarti all’ATP di Colonia: top-40 a un passo. E se va avanti… Tutte le pr… - LaDialettica : RT @lorenzofares: DER HURRICANE JANNIK! ???????? Vittoria PESANTISSIMA per @janniksin ???? al 2T di Colonia Demolito Herbert ???? 63 61 in un mat… - LorenzoMolaioni : RT @lorenzofares: DER HURRICANE JANNIK! ???????? Vittoria PESANTISSIMA per @janniksin ???? al 2T di Colonia Demolito Herbert ???? 63 61 in un mat… - GianlucaHS : RT @lorenzofares: DER HURRICANE JANNIK! ???????? Vittoria PESANTISSIMA per @janniksin ???? al 2T di Colonia Demolito Herbert ???? 63 61 in un mat… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Jannik Tennis, Jannik Sinner: “Voglio migliorare giorno dopo giorno, il match contro Nadal mi ha dato conferme” OA Sport Atp Colonia: Sinner vola ai quarti, battuto in due set anche Herbert

Jannik Sinner approda ai quarti di finale dell'Atp 250 di Colonia. L'altoatesino si impone su Pierre-Hugues Herbert in due set chiudendo dopo un'ora e 16 minuti di gioco col punteggio di 6-3 6-1.

ATP COLONIA: SINNER CONQUISTA I QUARTI DI FINALE

TENNIS – E’ proseguita nel migliore dei modi la corsa di Jannik Sinner al torneo Atp 250 di Colonia. Nel primo match di giornata in programma sul campo centrale infatti il tennista azzurro ha battuto ...

Jannik Sinner approda ai quarti di finale dell'Atp 250 di Colonia. L'altoatesino si impone su Pierre-Hugues Herbert in due set chiudendo dopo un'ora e 16 minuti di gioco col punteggio di 6-3 6-1.TENNIS – E’ proseguita nel migliore dei modi la corsa di Jannik Sinner al torneo Atp 250 di Colonia. Nel primo match di giornata in programma sul campo centrale infatti il tennista azzurro ha battuto ...