Tale e Quale Show, la reazione di Giulia Sol alle minacce di morte dopo l'imitazione di Alessandra Amoroso

L'ultima puntata di Tale e Quale Show ha avuto per protagonista in negativo Giulia Sol, "colpevole" secondo alcuni utenti sui social di aver imitato malamente Alessandra Amoroso, la celebre artista di Amici divenuta famosa anche in America Latina dopo la folgorante carriera da solista in Italia. Al termine dell'appuntamento televisivo, che ha visto la vittoria di Carolina Rey, la Sol ha letto i commenti poco carini (per usare un eufemismo) nei suoi confronti, senza però farci più di tanto caso in un primo momento. Poi, accorgendosi della campagna d'odio alimentata nei suoi confronti, ha scelto di passare al contrattacco. La replica di Giulia Sol affidata a una Storia su Instagram

