Scuola, Azzolina scrive a Fontana: 'No didattica a distanza da lunedì' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Trovi altre soluzioni dichiara la ministra dell'Istruzione che stoppa l'ordinanza della Regione Lombardia che imponeva la didattica a distanza per le superiori. A Roma intanto ha preso il via il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Trovi altre soluzioni dichiara la ministra dell'Istruzione che stoppa l'ordinanza della Regione Lombardia che imponeva laper le superiori. A Roma intanto ha preso il via il ...

carlaruocco1 : Il diritto universale di accesso agli studi deve essere uguale per tutti, anche in periodi di emergenza come questo… - matteograndi : Questa signora è la Ministra dell’istruzione del Governo italiano. Non conosce la differenza fra test sierologico… - mante : Quando giorni fa la Ministra dell’Istruzione ha diffuso numeri precisissimi (0,08%) sull’incidenza quasi nulla del… - antonellacirce1 : RT @DSantanche: #Azzolina gestisce la sicurezza del nostro futuro: gli studenti e chi insegna loro. Un ministro che a 7mesi dall'inizio del… - Isabell92481203 : RT @DSantanche: #Azzolina gestisce la sicurezza del nostro futuro: gli studenti e chi insegna loro. Un ministro che a 7mesi dall'inizio del… -