Roma, i Friedkin saranno a Berna: l'aereo lo piloterà Dan (Di giovedì 22 ottobre 2020) Trasferta a Berna per la proprietà della Roma che volerà a Berna su un volo privato pilotato direttamente da Dan Friedkin Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, la famiglia Friedkin sarà presente a Berna per il debutto in Europa League della Roma contro lo Young Boys. La particolarità è che il volo privato che partirà da Ciampino lo guiderà Dan Friedkin, che ha una regolare licenza da pilota oltre ad una propria collezione di aerei in Texas.

