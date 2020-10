Roma, autobus prende fuoco nei pressi di piazza San Pietro (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ennesimo caso di autobus a fuoco nella capitale, dopo i tanti episodi dei mesi passati, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per sedare le fiamme. autobus Roma (Web)Ancora fiamme nella capitale, un altro autobus andato a fuoco, cosi all’improvviso senza praticabili motivazioni. Il fatto ha avuto luogo ad alcune centinaia di metri da piazza San Pietro. La combustione, a questo punto spontanea del mezzo, in assenza al momento di riscontrate problematiche ha subito terrorizzato i passeggeri, che in fretta e furia sono stati fatti uscire dal mezzo, aiutati dall’autista, prontamente venuto fuori dalla sua cabina. Le cause dell’incendio, come detto, sono ancora tutte da ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ennesimo caso dinella capitale, dopo i tanti episodi dei mesi passati, è stato necessario l’intervento dei vigili delper sedare le fiamme.(Web)Ancora fiamme nella capitale, un altroandato a, cosi all’improvviso senza praticabili motivazioni. Il fatto ha avuto luogo ad alcune centinaia di metri daSan. La combustione, a questo punto spontanea del mezzo, in assenza al momento di riscontrate problematiche ha subito terrorizzato i passeggeri, che in fretta e furia sono stati fatti uscire dal mezzo, aiutati dall’autista, prontamente venuto fuori dalla sua cabina. Le cause dell’incendio, come detto, sono ancora tutte da ...

lucianonobili : Come diceva la #Raggi? “Siamo un modello: Autostrade sia gestita come Atac”. Per dimostrarlo vuole battere il recor… - marattin : Mi pare fosse la BBC che disse, una volta, che Roma è l’unica capitale del mondo dove sei quando esplode un autobus… - emergenzavvf : #Roma #22ottobre 12:30, nessuna persona coinvolta nell’#incendio di un autobus del trasporto pubblico a piazza Pio… - oldo_bis : RT @marattin: Mi pare fosse la BBC che disse, una volta, che Roma è l’unica capitale del mondo dove sei quando esplode un autobus nessuno p… - pierfaviz : RT @Mandolesi_Giu: #Roma ora. Ennesimo #autobus in fiamme in centro città. Siamo stanchi. L'amministrazione pensa solo a monopattini e c… -