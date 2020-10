Rete unica per la fibra. Tim aumenta la copertura spronata dal Governo. Gubitosi annuncia il raggiungimento già a fine anno di tre quarti delle aree bianche (Di giovedì 22 ottobre 2020) La marcia verso la Rete unica della fibra per portare nelle case degli italiani l’internet veloce del 5G sta provando ad accelerare sotto l’egida del Governo, anche se con qualche rallentamento. Mostra ottimismo l’Amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, che nel suo intervento al Digital Italy Web Summit ha ricordato l’obiettivo del suo Gruppo: poggiare a terra quanta più Rete possibile, cablare il Paese nei prossimi 5-6 anni, migrare grande parte dei clienti Tim verso queste reti moderne. “È un obiettivo ambizioso”, ha ammesso Gubitosi, ribadendo che il maggiore player nazionale della telefonia è pienamente a favore di un assetto di mercato compatibile e coerente col nuovo codice europeo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) La marcia verso ladellaper portare nelle case degli italiani l’internet veloce del 5G sta provando ad accelerare sotto l’egida del, anche se con qualche rallentamento. Mostra ottimismo l’Amministratore delegato di Tim, Luigi, che nel suo intervento al Digital Italy Web Summit ha ricordato l’obiettivo del suo Gruppo: poggiare a terra quanta piùpossibile, cablare il Paese nei prossimi 5-6 anni, migrare grande parte dei clienti Tim verso queste reti moderne. “È un obiettivo ambizioso”, ha ammesso, ribadendo che il maggiore player nazionale della telefonia è pienamente a favore di un assetto di mercato compatibile e coerente col nuovo codice europeo ...

Retelit: «Pronti a contribuire a rete unica se con modello wholesale only e solo in alcune aree del Paese» Il Sole 24 ORE Fibercop, si può fare. La rete unica Tim-Cdp avanza

Via libera al conferimento della rete secondaria di Tim nella società che funge da embrione per AccessCo. Ora la rete unica riprende slancio ...

Terzo settore, pubblicato in GU il Registro unico nazionale

RUNTS: in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro unico. La domanda di iscrizione deve essere presentata dal legale rappresentate dell'ente.

