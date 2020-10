Paolo Mengoli choc | “Mia figlia mi ha detto ‘Non sei mio padre' ”

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 22 ottobre 2020) È una vicenda incredibile quella cheracconta a Eleonora Daniele all’interno di Storie italiane nella puntata del 21 ottobre. Il cantante esploso sul finire degli anni ’60 parla di un evento che ha sconvolto la sua esistenza: la scoperta che quella che aveva sempre ritenuto essere suain realtà non è tale (QUI il video). La scoperta diLa storia risale agli anni della separazione dalla prima moglie, tra il 2005 e il 2008. “Un giorno ho avuto una discussione con miae mi ha‘Tu non sei mio; racconta. “Lì ho avuto il primo input, anche perché era una ventenne, non era ...