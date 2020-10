Nuova data per il concerto di Ozzy Osbourne a Bologna nel 2022: info e biglietti in prevendita (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il concerto di Ozzy Osbourne a Bologna ha una data ufficiale: come già anticipato il No More Tours 2 del Principe delle Tenebre ha dovuto subire un nuovo slittamento e tutti gli spettacolo si spostano al 2022. Oggi, finalmente trova conferma la data dell’Unipol Arena di Bologna insieme ai Judas Priest. La data fissata per il concerto di Ozzy Osbourne a Bologna è l’8 febbraio 2022 e Live Nation comunica che tutti i biglietti precedentemente acquistati per le date saltate resteranno validi. Un anno particolarmente intenso, quello dell’ex voce dei Black Sabbath. Dopo il lungo ricovero a causa di una ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ildiha unaufficiale: come già anticipato il No More Tours 2 del Principe delle Tenebre ha dovuto subire un nuovo slittamento e tutti gli spettacolo si spostano al. Oggi, finalmente trova conferma ladell’Unipol Arena diinsieme ai Judas Priest. Lafissata per ildiè l’8 febbraioe Live Nation comunica che tutti iprecedentemente acquistati per le date saltate resteranno validi. Un anno particolarmente intenso, quello dell’ex voce dei Black Sabbath. Dopo il lungo ricovero a causa di una ...

Nuova data di selezioni per l’accesso al nuovo biennio dell’ITS di Thiene (Vicenza) Industrial IoT Developer: in questa occasione i colloqui verranno effettuati lunedì 26 ottobre in modalità online, ...

Chiude il Teatro Sociale

«La Giunta comunale, dopo aver analizzato i dati relativi alla diffusione del contagio, ha deciso responsabilmente e prudentemente di chiudere il Teatro Sociale a partire da oggi, quindi di rinviare a ...

