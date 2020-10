Miranchuk in gol con l’Atalanta, il primo allenatore: “Solo un maestro fa quel gol. Andrà al Barcellona…” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Aleksej Miranchuk stupisce e partecipa alla festa del gol dell'Atalanta al debutto in Champions League in questa stagione. Il talento russo, arrivato questa estate a Bergamo per circa 14 milioni di euro, ha avuto modo di recuperare dall'infortunio che lo aveva colpito e di estasiare subito compagni e tifosi con una perla davvero magica: controllo al limite e mancino morbido ad insaccarsi nella porta difesa di Hansen. Classe e rapidità d'esecuzione oltre ad una precisione da vero cecchino. Qualità che secondo il suo primo allenatore Aleksandr Voronkov lo porteranno davvero lontano, persino al Barcellona.Il primo allenatore di Miranchuk: "Andrà al Barcellona"caption id="attachment 1040687" align="alignnone" width="694" Miranchuk (twitter ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 22 ottobre 2020) Aleksejstupisce e partecipa alla festa del gol dell'Atalanta al debutto in Champions League in questa stagione. Il talento russo, arrivato questa estate a Bergamo per circa 14 milioni di euro, ha avuto modo di recuperare dall'infortunio che lo aveva colpito e di estasiare subito compagni e tifosi con una perla davvero magica: controllo al limite e mancino morbido ad insaccarsi nella porta difesa di Hansen. Classe e rapidità d'esecuzione oltre ad una precisione da vero cecchino. Qualità che secondo il suoAleksandr Voronkov lo porteranno davvero lontano, persino al Barcellona.Ildi: "Andrà al Barcellona"caption id="attachment 1040687" align="alignnone" width="694"(twitter ...

DiMarzio : 'Non ha mai fatto una partita con noi in campo aperto neanche in allenamento”, aveva detto #Gasperini. Ora l'… - ItaSportPress : Miranchuk in gol con l'Atalanta, il primo allenatore: 'Solo un maestro fa quel gol. Andrà al Barcellona...' -… - pccpla : RT @DiMarzio: 'Non ha mai fatto una partita con noi in campo aperto neanche in allenamento”, aveva detto #Gasperini. Ora l'#Atalanta si coc… - GabCandelori : RT @DiMarzio: 'Non ha mai fatto una partita con noi in campo aperto neanche in allenamento”, aveva detto #Gasperini. Ora l'#Atalanta si coc… - DiMarzio : 'Non ha mai fatto una partita con noi in campo aperto neanche in allenamento”, aveva detto #Gasperini. Ora l'… -