Ma quelli che durante la partita criticano ogni passaggio sui social, sa guardan 'a partita? (Di giovedì 22 ottobre 2020) De Luca ha terrorizzato pure gli olandesi. Hanno preso alla lettera l'ordinanza della chiusura. Hanno alzato un palazzo…Alla guardiola con il cruciverba Lobotka..Tracciava i puntini con le linee… Hysaj va bene a sinistra quando devi contenere, quando devi offendere ce vo' un mancino, sta storia della sinistra conservatrice in Italia ha stufato. Lozano e Osimhen pure facendo burdello, in mezzo all' assembramento coatto erano gli unici che portavano acqua ai mulini fermbi..Ed invece fuori, pecché? L'Europa League è una mazzata in fronte, Koulibaly lo sa e nel silenzio rotto ogni tanto da invitati silenti da una gioia ad Adani, regalando un goal a de Wit, e una fastidiosa telecronaca a noi… Ua' una continuazione…ma fosse Van Basten e non lo sappiamo? Ma quelli che ...

Ultime Notizie dalla rete : quelli che Chi sono e cosa vogliono i nemici di Bergoglio, quelli che maledicono gli altri in nome di Dio Il Riformista DIRETTA/ Como Pergolettese (risultato 0-0) video streaming: squadre frizzanti!

Diretta Como Pergolettese: streaming video e tv del match valevole per la sesta giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone A ...

Romaison, Tilda Swinton e mostra omaggio a Roma del cinema

ROMA, 22 OTT - "Romaison, nome inventato, unisce due parole che raccontano una città unica dove moda e cinema generano da sempre un sistema creativo apprezzato in tutto il mondo. Grandi registi e prod ...

